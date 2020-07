Lazio, in settimana la presentazione delle nuove maglie: le novità

La Lazio presenterà le nuove maglie nelle due gare contro Brescia e Napoli. La terza, invece, sarà svelata ad Auronzo

La Lazio è già a lavoro per la prossima stagione. Tante le novità in cantiere tra cui anche le nuove maglie. Come sempre, la curiosità per le nuove divise è altissima ma la società è pronta a rompere l’alone di mistero e svelarne una già domani, nella gara casalinga contro il Brescia. Domani infatti la squadra scenderà in campo con il completo per il prossimo campionato che sarà, ovviamente, di colore celeste; mentre per vedere la maglia della trasferta, basterà aspettare la partita contro il Napoli.

Ad Auronzo – come da tradizione – sarà presentata la terza maglia, secondo alcune indiscrezioni di colore giallo. La società sta inoltre studiando un completo ad hoc per il ritorno in Champions League.