Lazio, presentati alla squadra i nuovi fisioterapisti Scappini e Di Salvo

Secondo Il Messaggero ci sarebbero due nuovi fiosioterapisti al seguito della squadra.

Novità anche nello staff medico. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero. Continuano i contatti per inserire nello staff sanitario un nuovo medico. Presentati alla squadra i due nuovi fisioterapisti Gianni Scappini, ex Livorno, e Marco Di Salvo, che si aggiungono ai “vecchi” Marsella, Laugeni e Zampa. Da decifrare il futuro di Gasparini, ex fisioterapista del Milan, molto stimato da Simone Inzaghi e da tutti i senatori.