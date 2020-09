Lazio, presentata la maglia per la Champions League FOTO

Lazio, svelata la maglia per la Champions League. Il kit riprende il concet studiato per l’anniversario dei 120 anni con dettagli in oro

Svelata anche l’ultima casacca della Lazio, forse la più attesa: quella per la Champions League. Il kit, in realtà, non è una completa novità: è lo stesso concept utilizzato nella seconda metà della scorsa stagione, per l’anniversario dei 120 anni, arricchita da alcuni dettagli in oro.

La società ha svelato la maglia tramite i profili social.