Lazio, la fine dell’anno porta anche i premi: 10 milioni stanziati

Lazio, società pronta ad elargire i premi stagionali che ammontano a circa 10 milioni di euro. C’è anche il bonus scudetto

Fine anno e tempo quindi di bilanci. In casa Lazio ci si prepara infatti a stabilire i premi stagionali. Un accordo che viene preso dalla società e dai giocatori in base a bonus raggiunti con un quota che viene versata ogni fine dell’anno in Lega. Visto l’impegno di Supercoppa del 22 quest’anno gli accordi verranno presi prima.

Come riporta il Corriere dello Sport il patron Lotito da due anni già riconosce un premio scudetto alla squadra insieme ai premi per il piazzamento in Champions, Europa League oppure per la conquista di un trofeo (come la Coppa Italia). Gli standard dovrebbero essere quelli dello scorso anno con circa 10 milioni che verranno stanziati.