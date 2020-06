Lazio, pranzo di gruppo a Formello in attesa della ripresa

Lazio, organizzato un pranzo di gruppo a Formello: dopo il lockdown anche i biancocelesti tornano alle vecchie abitudini

Squadra che vince non si cambia e lo stesso si potrebbe dire anche per le abitudini. Prima dello stop causato dal coronavirus spesso i giocatori biancocelesti hanno organizzato grigliate e pranzi, all’interno del centro sportivo di Formello, per tenere sempre vivo lo spirito di gruppo che molto ha influito nella prima parte della stagione.

Come riporta Il Messaggero è proprio questo che la squadra vorrebbe fare domani, anche se la data potrebbe slittare ad un altro giorno. Un pranzo di gruppo come ai vecchi tempi per ritrovarsi e unirsi ancor di più verso il ritorno in campo del 24 giugno.