Prandelli: «Lotta scudetto ancora aperta. Lazio-Fiorentina…»

Cesare Prandelli, ai microfoni di TMW, ha parlato della lotta scudetto e della partita di questa sera tra Lazio e Fiorentina

«In Atalanta-Lazio nel primo tempo era la solita Lazio. Nella ripresa ha avuto qualche problema fisico, l’Atalanta ha avuto qualcosa in più. Ma per lo Scudetto i giochi non sono ancora fatti. Lazio – Fiorentina? I biancocelesti hanno venti minuti di autonomia in più. I viola però in queste partite devono giocare anche per l’allenatore».