Lazio, postati sui social i tre assist più belli della stagione scorsa – VIDEO

Tramite il proprio profilo Instagram, la Lazio ha pubblicato un video con i tre migliori assist della scorsa stagione. Presente quello di Felipe Anderson per Milinkovic nel derby d’andata, quello di Luis Alberto per Zaccagni contro il Genoa e quello dello stesso Milinkovic per la rete di Immobile contro la Salernitana: