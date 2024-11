Lazio Porto Tavares titolare? La risposta di Baroni in conferenza stampa - Lazio News 24

Lazio Porto Tavares tornerà in campo dal primo minuto? Il tecnico biancoceleste fa chiarezza in conferenza stampa

Marco Baroni in conferenza stampa ha comunicato che Nuno Tavares scenderà in campo dal primo minuto nella gara di Europa League tra Lazio e Porto:

NUNO TAVARES TITOLARE – «Nuno è qua, sicuramente è della partita anche perché l’ultima non ha giocato per squalifica. Abbiamo qualche acciacco, da questo punto di vista dobbiamo fare una gestione attenta. Conoscevamo le sue qualità, cerchiamo di mettere tutti nelle condizioni per rendere al massimo»