Lazio Porto, i lusitani si affidano ad una chiromante: la situazione

La Lazio affronterà il Porto negli spareggi di Europa League: i lusitani di Conceiçao si affidano ad una chiromante per prevedere i risultati

Lazio-Porto sarà la sfida del prossimo febbraio per quanto riguarda gli spareggi di Europa League, quelli necessari per raggiungere gli ottavi della competizione. I biancocelesti non dovranno stare attenti solo alla forza dei lusitani ma anche a quella della…magia!!

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, la società del presidente Pinto da Costa ha messo sotto contratto una chiromante, Madalena Aroso, per prevedere i risultati delle gare. Dallo scorso luglio lavora per il club percependo uno stipendio di 15mila euro al mese. Un’insidia particolare in più sul cammino europeo degli uomini di Sarri.