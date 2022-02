ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio agli ottavi di Europa League se…: ecco le combinazioni che servono ai biancocelesti per superare il Porto

La Lazio scende in campo contro il Porto per cercare di ribaltare il risultato del “do Dragao” e staccare il pass per gli ottavi di Europa League 2021-2022. Ma cosa servirà agli uomini di Sarri per uscire dall’Olimpico vittoriosi?

Partiamo dalla cosa più semplice: la Lazio può solo vincere. Con qualsiasi pareggio e – ovviamente – sconfitta, ad esultare sarebbero gli uomini di Conceição. A Immobile e compagni servirà una vittoria con almeno due goal di scarto (2-0, 3-1). Con l’una a zero si andrebbe ai supplementari vista l’eliminazione della regola del goal in trasferta, così come col 2-1 o il 3-2 per i biancocelesti.