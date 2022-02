Lazio Porto, operazione rimonta: in Europa riuscita quattro volte su cinque

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio dovrà tentare la rimonta contro il Porto per accedere agli ottavi di finale di Europa League: i precedenti fanno ben sperare

La Lazio sarà costretta a rimontare il due a uno di Oporto giovedì sera all’Olimpico per raggiungere gli ottavi di finale di Europa League. Con l’uno a zero si andrebbe ai supplementari (in virtù dell’annullamento della regola del goal in trasferta), col due a zero passerebbero gli uomini di Sarri.

Come ricorda il Corriere della Sera, i precedenti fanno ben sperare. Nelle cinque occasioni in cui la Lazio è stata costretta a rimontare, per ben quattro volte ha centrato l’obiettivo: nel 1975 perse all’andata con il Chernomorets vincendo al ritorno per 3-0. Nel 1977, sconfitta per 1-0 col Boavista e 5-0 a Roma. In tempi più recenti, nel 2001 ai playoff di Champions, persa l’andata a Copenaghen per 2-1 e poi 4-1 in casa. Nel 2017 con la Steaua Bucarest in Europa League: 1-0 in Romania, poi 5-1 all’Olimpico.

L’unico precedente negativo è quello del 1995 quando i biancocelesti furono eliminati da Lione che vinse 2-1 in Francia 0-2 all’Olimpico.