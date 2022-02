Oddi: «Ci sta uscire col Porto, la Lazio ha giocato alla pari, ma il rigore...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giancarlo Oddi ha commentato la prestazione di ieri della Lazio, nella gara contro il Porto. Ecco le sue parole per Radiosei:

PORTO – «La Lazio ha giocato contro una squadra forte, ci sta uscire nel doppio confronto col Porto. Nonostante tutte le problematiche abbiamo giocato alla pari fra andata e ritorno. Dispiace di non aver fatto di più nel primo tempo, la Lazio poteva tranquillamente andare sul 2-0 e invece il rigore, ha cambiato la partita. Questa la considero un’esperienza utile per la Lazio di Sarri, può essere formativa in ottica prossima stagione».

SINGOLI – «Milinkovic poteva fare qualcosa in più, mi è sembrato particolarmente affaticato ieri. Fosse stato al top, forse sarebbe andata diversamente. Immobile sta diventando sempre di più un trascinatore, al netto dei gol, mi ricorda ‘l’altro’ (Chinaglia, ndr). Dopo una settimana fermo, è tornato con la voglia di spaccare il mondo. Bene Strakosha, anche con i piedi all’occorrenza. Sta partecipando di più all’azione e sembra più coinvolto con tutto il reparto arretrato. Spero rimanga anche la prossima stagione. Mi è piaciuto anche Cataldi, anche se ha sbagliato qualcosa, è sempre voglioso. Non darei l’insufficienza a nessuno, la Lazio ha giocato bene, purtroppo quando giochi con certe squadre, al minimo errore vieni punito. Peccato non aver approfittato noi dei loro, specialmente nel primo tempo».