Lazio, Poli: «A livello tecnico tattico, è la squadra più forte del Girone E»

Le parole dell’ex Poli sulla corsa europea della Lazio: i biancocelesti domani incontreranno il Cluj per sperare di superare la fase a gironi

Domani la Lazio incontrerà il Cluj per tentare il tutto per tutto per la qualificazione in Europa League. La matematica ancora non condanna i biancocelesti e il dovere morale è quello di provarci fino alla fine. A Lazio Style Radio, le parole dell’ex Poli: «La Lazio deve provare a staccare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League anche se le speranze residue sono poche. È vero che i biancocelesti hanno commesso alcuni errori, non credevo rischiasse di essere eliminata già durante la fase a girone della manifestazione continentale. La Lazio è superiore a Celtic, Cluj e Rennes, ma queste tre avversarie corrono molto, mettono in campo molta intensità. A livello tecnico-tattico, però, quella biancoceleste è la miglior compagine delle quattro inserite nel gruppo E».



«Cambiare tanto nell’undici iniziale non porta facilmente alla vittoria, i meccanismi degli uomini sul terreno di gioco non sono sempre ben oliati. Ora diventa complicato, ma occorre sperare finché la matematica non condannerà la squadra di Inzaghi».