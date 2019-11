Lazio, la società scende in campo per l’Albania: come aiutare

Lazio, la società scende in campo per aiutare l’Albania dopo il terremoto di stanotte

Dopo il tragico terremoto di stanotte in Albania, tutto il mondo del calcio si è mosso per aiutare la popolazione albanese. Con una nota sul sito ufficiale, la Lazio ha pensato a questa bellissima iniziativa per dare un aiuto concreto. Ecco il comunicato ufficiale:

«Nella scorsa notte una forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania. Il dolore non ha parole. Le disgrazie non hanno un perché. Necessario è dare sostegno alla popolazione ed alle famiglie colpite. La S.S. Lazio, pertanto, intende sensibilizzare i propri sostenitori, e non solo, su tale vicenda. Esprimendo profonda vicinanza, il Club segnala il seguente IBAN per effettuare donazioni a favore della popolazione albanese colpita dal sisma:

Banka Credins

Intestatario: Contributo Volontario Emergenziale

IBAN:AL72212110160000000000300003



