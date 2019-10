Lazio, Poli: «Immobile ha un senso del gol incredibile, è in forma smagliante»

L’ex biancoceleste Poli dice la sua sul momento della Lazio e sui prossimi impegni della squadra di Inzaghi

Il campionato è fermo e quindi è tempo di valutazioni. L’ex biancoceleste Poli ha espresso la sua analisi ai microfoni di Radio Sei.

«Quella di Bologna è stata una bella partita, con i rossoblu che hanno marcato a uomo Leiva, mettendo in campo tanta pressione che ha messo in grande difficoltà i biancocelesti. Ho visto una Lazio molto lunga, salvata da Immobile nel primo tempo. Poi dopo l’espulsione di Leiva la squadra si è accorciata e ha creato più occasioni anche grazie ai movimenti di Correa».

«Immobile è in uno stato di forma impressionante, ha un senso del gol incredibile. Sta dimostrando una continuità impressionante, la tranquillità è tutto per un attaccante. Spero che anche il Tucu possa segnare di più. Dopo la sosta si vedrà la forza della Lazio, servirà una squadra sicuramente diversa da quella vista a Bologna. Sono felice poi per la convocazione di Luis Alberto con la Spagna, sta tornando quello di due anni fa, ha tanta qualità, deve solo tornare a segnare di più».