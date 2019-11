Lazio, Poli: «Immobile trasforma tutto in oro. Il Celtic è inferiore»

Fabio Poli ha parlato del momento in casa Lazio

Fabio Poli, ex biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco ciò che ha detto.

IMMOBILE E I RECORD – «A San Siro la Lazio è tornata a vincere meritatamente, non facendo una delle sue migliori partite. Ha avuto un approccio un po’ sbagliato alla gara, poi le giocate dei grandi campioni hanno fatto la differenza. Ha avuto delle occasioni molto importanti, Immobile sta trasformando in oro tutto ciò che tocca. La Lazio segna poco per tutte le occasioni che ha. Record di Piola? E’ un record per lui fattibile, non so se gli interessa più quello o vincere qualcosa a livello di trofei. Credo siano più importanti i titoli che i record».

EUROPA LEAGUE – «Credo sia giusto onorarla. La Lazio è talmente superiore al Celtic, gli scozzesi hanno solo tanta corsa. Giocano con talmente tanta rilassatezza, sanno di essere più scarsi. I biancocelesti non devono mollare, hanno una grande forza e possono far qualcosa di bello. Immobile? Con le occasioni che ha avuto, poteva essere ancor più distaccato da tutti. La Lazio deve ritrovare Milinkovic, anche a Milano l’ho visto giù, mancano le sue giocate, la sua qualità. I grandi campioni si devono adattare a tutto, non so se sia un problema di ruolo o di altro tipo. Il prezzo di Luis Alberto? Lo fa la squadra che lo vuole. Con le cifre di oggi, sono giocatori che hanno sicuramente un grande valore».