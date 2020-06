Lazio, Poli: «Correa arma in più nella gara di domani»

L’ex Poli ha parlato della gara di domani, dando un ruolo fondamentale alla figura di Joaquin Correa

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex giocatore biancoceleste Poli ha parlato della gara di domani contro l’Atalanta:

«La Lazio sarà impegnata domani sera in casa dell’Atalanta, in una partita complicata. I nerazzurri sono difficili da affrontare, partiranno molto forte. La squadra di Gasperini ha il vantaggio di avere una partita in più sulle gambe, cosa che alla lunga potrebbe portare qualche vantaggio. I nerazzurri però lasciano qualche spazio dietro, soprattutto con Correa».