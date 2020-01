Lazio, Podavini: «Ora i tifosi si divertono a vederli giocare»

Ai microfoni di Lazio Style Radio ha espresso il suo parere, riguardante la squadra di Inzaghi, l’ex Podavini

L’ex difensore della Lazio ha preso parola alla radio ufficiale biancoceleste, parlando di come sia esaltante vedere questa squadra esibirsi in campo.

Podavini ha dichiarato: «Vedere questa Lazio è un sogno a occhi aperti. Sta attraversando un periodo di grande forma, ha tanta forza soprattutto nel gruppo. Ha cambiato poco e questo incide, i periodi altalenanti possono colpire ogni squadra. Speriamo che duri il più possibile, ora i tifosi si divertono a vedere i biancocelesti giocare. I giocatori più importanti hanno tanto entusiasmo, vedere Luis Alberto in queste condizioni fa brillare gli occhi. Immobile non si discute, lo si ama. A volte ti fa arrabbiare ma ogni partita crea sempre tante occasioni da gol, è un trascinatore. Correa è croce e delizia, Milinkovic sta tornando ai tempi migliori. I due vecchietti, Radu e Lulic, sono come il vino: più invecchiano e meglio giocano. Anche le riserve quando entrano hanno voglia di far bene, si fanno coinvolgere e si esprimono al meglio. Ora è tutto veramente bello. La compattezza del gruppo si vede soprattutto nell’esultanza di Inzaghi ai gol. Lui prova amore per questa squadra».