Lazio, pochi gol da calcio d’angolo: la statistica che preoccupa Sarri

Lazio, il problema con i calci d’angolo: la statistica che preoccupa Sarri, riguardante i corner

Inizio di campionato preoccupante per la Lazio di Maurizio Sarri, che sta attraversando un momento di difficoltà per quanto riguarda i calci piazzati, segnando un solo gol da corner in 8 partite.

Il dato è decisamente significativo: la classifica degli angoli battuti in Serie A rivela che i biancocelesti sono attualmente decimi con soli 38 tentativi, con il Napoli primo a 52.