Lazio, Plastino: «Inzaghi sta facendo benissimo. Scudetto? Non ci credo…»

Il giornalista Michele Plastino, a Radio Sportiva, ha detto la sua sul momento della Lazio e sul lavoro di Inzaghi

A Radio Sportiva, le parole di Michele Plastino, giornalista radiofonico e televisivo che si è espresso sul momento della Lazio e sul lavoro del mister:

«Qualcuno non sopporta Inzaghi, ma non riesco a capire perché. Alla Lazio sta facendo benissimo, per di più avendo a disposizione una rosa buona ma non completa. In Europa ha perso delle partite capitate durante i momenti cruciali del campionato. Se può lottare per lo scudetto? A livello razionale non ci credo».

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER