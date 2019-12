Supercoppa, Piscedda: «La Juventus rispetterà di più la Lazio»

Massimo Piscedda ha fatto la sua analisi della partita tra Lazio e Juventus: una finale di Supercoppa che si prospetta emozionante

Lazio e Juventus si preparano per la Supercoppa. Dopo la vittoria dei biancocelesti in campionato, la finale di domenica si prospetta una gara ancor più interessante. Tanti i pareri su come le due compagini affronteranno la sfida, tra questi anche quello di Piscedda. Ecco le sue parole a Radiosei:

«Difficile dire se la Juventus è favorita in ottica Supercoppa avendo giocato ieri, certamente avendo vinto avrà il mrale alto. Il gol di Ronaldo dimostra una forza esplosiva sulle gambe fantastica, al di là dello stacco e dell’errore del difensore che ha dato la possibilità del terzo tempo. È muscolarmente un fenomeno, ma anche un giocatore straordinario dal punto di vista tecnico. Anche contro la Lazio due settimane fa all’Olimpico mi è piaciuto molto, Ronaldo è sempre un top. Certamente, rispetto a quanto accaduto in campionato, vedremo una Juventus ancora più concentrata e rispettosa della Lazio. Saranno arrabbiati e motivati».