Lazio, Piscedda: «Inzaghi merita tutti i complimenti esistenti!»

Massimo Piscedda, ex Lazio, ha parlato del momento in casa capitolina

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare il punto della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto:

«Da oggi dovremmo tutti cominciare ad usare il termine ‘Inzaghiano’, per definire come si possa vincere con la forza della semplicità, senza troppe filosofie cervellotiche. Sacchiano, Sarriano… io ho scelto Inzaghiano. L’allenatore merita i complimenti, così come tutta la Lazio. Battere la Juventus due volte in 15 giorni non è da tutti, sono stati bravissimi. I bianconeri non riescono proprio a contenere i giocatori di qualità della Lazio. La Supercoppa non credo incida sul campionato, sono due cose differenti, ma di certo ora è il momento di godersi questa vittoria. Un voto al 2019 della Lazio? Direi 7,5, considerando che sono arrivati due trofei».