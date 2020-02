Lazio, Piscedda: «Non vedo grandi problemi per la squadra di Inzaghi»

L’ex calciatore della Lazio ha espresso il suo parere sulla gara che impegnerà i biancocelesti nel prossimo turno di Serie A

La Lazio affronterà il Genoa domani per cercare di mantenere il passo della Juventus che nel pomeriggio ha vinto a Ferrara.

Ai microfoni di Radiosei, Massimo Piscedda è intervenuto per dire la sua sulla partita: «Acerbi? Ci sta l’affaticamento, si allena sempre al massimo e gioca ogni match. Non credo avrà problemi. Il Grifone è una squadra di medio livello, con discreta qualità e tanta esperienza. I vecchi possono trascinare i giovani, è la più attrezzata tra quelle che lottano per non retrocedere. In casa può diventare pericolosa, ma non vedo grandi problemi per la squadra di Inzaghi. Se i biancocelesti dovessero giocare come sanno, ci sarà poco da fare».