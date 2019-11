Lazio, Piscedda: «Leiva il migliore in campo»

Lazio, le parole di Massimo Piscedda dopo la vittoria contro il Sassuolo.

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Massimo Piscedda ha commentato la bella vittoria contro il Sassuolo spendendo parole al miele soprattutto per Lucas Leiva: «Qualche sofferenza di troppo e forse anche inaspettata, ma la Lazio ha vinto una partita importantissima contro il Sassuolo. Molto bene Leiva, per me il migliore in campo senza alcun dubbio. Il brasiliano è l’unico vero centrocampista di interdizione che ha la Lazio, l’unico che può permettersi a volte di dirsi stanco. Ieri è stato fondamentale».

«Bene Luis Alberto e bravo Caicedo a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Milinkvoic continua a sembrare fuori condizione. Difensivamente credo che la Lazio non possa fare a meno di schierare Acerbi centrale della linea a 3, anche perché Luiz Felipe non ha le caratteristiche per fare quel ruolo. Buona gara anche per Lazzari. La Champions? 7 punti dal Napoli e 5 dall’Atalanta sono un buon margine, la Lazio deve cercare di mantenere il vantaggio più ampio possibile, in modo da avere 2 risultati su 3 negli scontri diretti».