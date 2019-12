Massimo Piscedda, ex Lazio, ha parlato del momento in casa biancoceleste

Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PISCEDDA – «La vittoria contro l’Udinese chiude un ciclo di vittorie importanti e convincenti da parte della Lazio. Adesso arriva il bello e il difficile, perché a mio avviso la gara contro la Juventus sarà uno spartiacque per la stagione. Se la Lazio riuscisse a non perdere, farebbe un grande colpo. Pensare ai primi posti è complicato, ma l’obiettivo della Lazio è mantenere le distanze dalle inseguitrici, soprattutto da Atalanta e Napoli, nonostante le palesi difficoltà dei partenopei. La Lazio deve affrontare la Juventus con grande serenità e libera mentalmente e non credo che Inzaghi cambierà la sua squadra adottando contromisure. La Lazio ha due risultati su tre».