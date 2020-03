Lazio, Piscedda: «Inzaghi? E’ il migliore nella gestione della rosa»

L’ex biancoceleste ha detto la sua sulla corsa al primo posto e sulle possibilità concrete della squadra di Inzaghi

Il sogno biancoceleste continua: la Lazio si trova sul tetto della Serie A con i suoi 62 punti e il primo posto in classifica, in attesa del big match fra Juventus e Inter che si giocherà domenica sera. Nonostante l’emergenza sanitaria, la corsa allo scudetto riprende in sordina, con le sfide da disputare a porte chiuse. Ecco il pensiero dell’ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda ai microfoni di Radiosei:

«Spero vinca la Juventus con l’Inter, ma la partita più importante del campionato sarà Juventus – Lazio, che si giocheranno lo Scudetto. Per la corsa Scudetto, comunque, meglio essere in due piuttosto che in tre. Inzaghi è l’allenatore che gestisce meglio, sa fare esprimere i giocatori al massimo livello secondo le proprie caratteristiche. Sarri e Conte sono due allenatori che cercano di imporre le loro idee alla squadra. Il vantaggio mentale ce l’ha la Lazio».