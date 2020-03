Lazio, Piscedda: «Giocare senza tifosi può condizionare, ma l’interruzione…»

L’ex Lazio Piscedda ha commentato la decisione di giocare a porte chiuse e le conseguenze ne possono derivare

Massimo Piscedda, ex giocatore della Lazio, è intervenuto sulle frequenza di Radiosei per dire la sua sulla decisione di giocare a porte chiuse:

«In questa situazione difficile capire quale possa essere il vantaggio da trarre. Giocare senza tifosi può condizionare. Ti esalti sia per il tuo pubblico che per quello avversario. Per me è un altro sport, non sono favorevole però all’interruzione. Sicuramente la pausa ti permette di recuperare alcuni giocatori, ma fermarsi in un momento di grazia come questo potrebbe condizionare».