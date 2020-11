Lazio, Piscedda: «Giusto punire Luis Alberto. Crotone? Senza pubblico bisogna vincere»

Massimo Piscedda ha parlato di Lazio ai microfoni di Radiosei

Massimo Piscedda, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radiosei: «La Lazio avrà qualche assenza importante. Avrà meno qualità, ma non dinamismo e temperamento. Luis Alberto? È giusto “metterlo dietro la lavagna” come si faceva a scuola, giusto punirlo da parte della società. Doppio mediano Leiva-Akpa Akpro? L’importante è che il centrocampo sia completo, con uno che interdice, uno dinamico e uno che crea. Pereira in campo se non c’è Luis Alberto? Rispecchia un po’ le sue caratteristiche, Akpa Akpro è dinamico. In questi campi senza pubblico si ha un vantaggio. Il Crotone con i tifosi è sostenuto, senza è penalizzato. La Lazio deve andare a vincere».