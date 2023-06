Lazio, Piscedda: «Fabiani nuovo ds? Parla il curriculum, Berardi? Uno dei migliori» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato ai microfoni di Radiosei, l’ex Lazio, Massimo Piscedda, ha espresso il suo parere su Fabiani, ipotetico nuovo ds biancoceleste e su Berardi, obiettivo di Maurizio Sarri per il mercato.

FABIANI- «Non si possono lasciare giudizi su persone che devono ancora iniziare a lavorare. Per Fabiani parla il curriculum: ha una storia importante e trentennale e sono sicuro farà bene. Tra l’altro ha buoni rapporti sia con Sarri che con Lotito ma lo giudicheremo nel tempo. Calveri lo conosco poco sotto questo aspetto, ma non è possibile mettere in dubbio il valore e la carriera di Fabiani»

BERARDI- «A me Berardi piace molto e lo considero uno dei migliori giocatori italiani. Sarei strafelice. Poi se piace all’allenatore sono ancora più contento. Un giocatore così arricchisce senza dubbio la qualità tecnica di una squadra e sarei contento di vederlo giocare con la maglia della Lazio. Ha un mancino preciso e perfetto, sa fare assist, sa fare gol, tira punizioni e rigori, ha fatto oltre 110 gol in serie A ed è un 94 che gioca nel Sassuolo. Ne faccio un discorso squisitamente tecnico, poi su ingaggi e costo cartellino, parli chi è del mestiere»