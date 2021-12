Lazio Pisa Primavera: i biancocelesti si impongono 3-0

Lazio Pisa Primavera tre a zero: gli uomini di Calori si impongono nettamente nella dodicesima giornata di campionato

La Lazio Primavera di Calori coglie un’importante successo nella sfida casalinga contro il Pisa nella dodicesima giornata del campionato di Primavera 2.

Un primo tempo senza troppe emozioni si conclude con un gol fondamentale: a otto minuti dalla fine di gara Crespi si smarca e incrocia il tiro trovando il vantaggio. La squadra di Calori nella ripresa dilaga: a mezzora dalla fine arriva anche il sigillo di Mancino che sfrutta un rimpallo, poi di nuovo Crespi al 72’si trova al posto giusto al momento giusto e mette in rete il cross di De Santis. I biancocelesti. che restano stabili in prima posizione (anche se il Cesena ha una partita in meno) campo il prossimo 15 gennaio in casa contro il Perugia.