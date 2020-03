Lazio, Pippo Inzaghi: «Da Simone c’è da imparare, mi ha stupito in tutto»

Il mister del Benevento ha fatto i complimenti alla Lazio, allenata dal fratello Simone, per il percorso fatto in Serie A

I fratelli Inzaghi quest’anno hanno dimostrato il loro valore tecnico: Pippo comanda la classifica di B con il Benevento, mentre Simone mette pressione alla Juventus con la sua Lazio.

L’ex milanista oggi è intervenuto a Sky e non ha potuto esimersi dal fare i complimenti ai biancocelesti: «Da mio fratello Simone c’è solo da imparare, è un allenatore moderno e uno dei migliori in Europa, vedere la Lazio giocare è uno spettacolo. Mi ha stupito in tutto». Su Immobile, da attaccante di razza ad un altro: «È il miglior giocatore italiano».