Lazio, Pippo Inzaghi: «Mio fratello? Si merita qualcosa oltre la Champions»

Lazio, le parole di Pippo Inzaghi sulle prestazioni del fratello Simone e i suoi obiettivi ai microfoni di Radio Sportiva

Fratelli nel pallone: Simone e Filippo stanno facendo sognare tifosi di Lazio e Benevento, tra Serie A e Serie B. A tessere le lodi del fratello più piccolo è Pippo Inzaghi che ai microfoni di Radio Sportiva ha detto:

«Per la panchina d’oro ho votato per mio fratello. con la Lazio ha fatto cose magnifiche. Lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia contro Gasperini, che poi ha conquistato il premio con merito. Ha fatto molto bene anche Mihajlovic. Penso che Simone dovrebbe vincerla per quello che ha dimostrato in tutti questi anni. Per la squadra sarebbe un sogno raggiungere la Champions, sarebbe il giusto epilogo di questi anni magnifici in cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa. Se lo merita Simone e se lo meritano i tifosi. Per lo scudetto sognare non costa niente, ma penso che come organici Juventus e Inter siano un passo avanti. I biancocelesti ci hanno comunque abituati a gare eccezionali, se a poche giornate dalla fine saranno lì potranno sognare.»