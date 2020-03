Lazio, Pippo Inzaghi: «Durante la partita ho chiesto di Simone»

Ieri, durante la conferenza stampa post Benevento Spezia, Pippo Inzaghi ha confessato di tenersi sempre aggiornato sulla Lazio

Ieri, insieme a Lazio e Bologna, in Serie B hanno giocato anche Benevento e Spezia. Gli Stregoni sono allenati da Filippo Inzaghi, fratello di Simone, ed in campionato anche loro stanno facendo grandissime cose.

Entrambi hanno vinto portandosi in testa ai rispettivi campionati. Durante la conferenza stampa post partita, Pippo ha confessato che ha pensato molto al fratello: «Ho chiesto della Lazio perché sapevo che per Simone era una gara fondamentale. Lui sta facendo qualcosa di ancora più importante rispetto a noi. Non ci siamo ancora sentiti. Sono molto felice per lui. Godiamoci questo doppio primato. Ho sentito i nostri genitori, sono euforici e sono contento per loro. Andiamo avanti così, poi magari verremo crocifissi per qualche sconfitta ma è il nostro lavoro».