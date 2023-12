Lazio, piovono complimenti per Castellanos: in Argentina omaggiano il biancoceleste. I dettagli

Partita monumentale quella di Castellanos che ha trascinato la Lazio nella rimonta al Frosinone con un gol, e un assist per il 2-1 di Isaksen.

Anche in patria omaggiano il centravanti capitolino andato a segno insieme all’altro argentino del match Soulé. Il quotidiano Olé, il più famoso in tema sport in Argentina, scrive così: “Grido argentino nell’ultima dell’anno in Serie A. Castellanos pareggia Soulé. La Lazio batte 3-1 il Frosinone, Taty assoluto protagonista. Che colpo di testa dell’attaccante”.