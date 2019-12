Lazio, Pinzi ricorda il suo periodo con l’Aquila sul petto FOTO

Giampiero Pinzi, tramite Instagram, ha ricordato il periodo trascorso alla Lazio: il giocatore non ha mai nascosto la sua fede biancoceleste

Sulle spalle i colori della maglia dell’Udinese, nel cuore quelli della Lazio. Giampiero Pinzi ha trascorso gran parte della sua carriera in bianconero, ma non ha mai fatto mistero della sua devozione per l’Aquila. E anche adesso che ha appeso gli scarpini al chiodo per vedere il campo dal lato della panchina, in qualità di vice allenatore dell’Udinese, continua a mostrare fiero i ricordi del suo periodo capitolino.

Su Instagram, l’ex centrocampista ha infatti pubblicato una foto con la disdascalia: «Cuffia in testa e sguardo malandrino…».