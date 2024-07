Lazio, Piccari: «Mercato? C’è bisogno di in altro attaccante. James Rodriguez? Ecco cosa penso». Le parole del giornalista

In merito a quanto fatto fino ad ora dalla Lazio, si è espresso Marco Piccari ai microfoni di TMW Radio.

MERCATO– «Credo ci sia bisogno di un altro attaccante o di uno di fantasia. James Rodriguez? Lui sta rescindendo col San Paolo, prende 4,5 di ingaggio ed è alto per la Lazio. Per me però un accordo si può provare. Mi sembra strano che nel percorso di una linea giovane si punti su di lui »