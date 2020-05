Lazio, Petrucci: «Giusto essere ottimisti per il futuro. Champions grande vetrina»

Lazio, le parole di Matteo Petrucci in merito alla ripresa del campionato e anche all’obiettivo Champions League della squadra di Inzaghi

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per dire la sua sul momento e anche sul futuro della Lazio. Ecco le sue parole.

«La ripresa degli allenamenti collettivi riaccende la speranza per quanto riguarda la ripresa del campionato di Serie A. Servirà però un nuovo protocollo per dare nuovamente il via al campionato, ora si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Oggi è giusto essere ottimisti in merito al futuro, il calcio italiano si sta avvicinando al modello tedesco. La vetrina Champions potrebbe essere molto importante per la Lazio. Se in estate si dovesse giocare, ci sarebbe poco margine per le voci di mercato. Inzaghi potrebbe presto rinnovare con la Lazio: tra il Club ed il tecnico c’è grande sintonia».