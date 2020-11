Lazio, Petkovic: «Zenit duro da affrontare ma biancocelesti favoriti»

A commentare la gara dell’Olimpico di questa sera tra Lazio è Zenit è una vecchia conoscenza biancoceleste: Vladimir Petkovic

Tra poche ore, la Lazio di Simone Inzaghi incontrerà lo Zenit per la quarta giornata di Champions League. Una gara che può permettere ai biancocelesti di mettere una pesante ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Ad analizzare la gara di questa sera, è un grande ex dello spogliatoio capitolino: Vladimir Petkovic. Il tecnico, sulle frequenze di Tuttomercatoweb.com, ha analizzato così la partita:

«La Lazio ha un buon organico, in casa non perderà. Penso che sia favorita. Ma i russi sono duri da affrontare, giocano anche discretamente. Ultimamente si parlava troppo di Immobile, sta confermando ancora quello che ha fatto negli ultimi anni due anni. La Lazio non dipende da lui, ma è importante per la squadra».