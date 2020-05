Lazio, Pesaresi: «Inzaghi uno dei migliori in circolazione. Acerbi e Immobile…»

L’ex difensore biancoceleste, Emanuele Pesaresi, è intervenuto ai microfoni dell’agenzia ufficiale della S.S. Lazio

L’ex difensore della Lazio, Emanuele Pesaresi, ai microfoni dell’agenzia ufficiale della S.S Lazio ha ricordato il suo passato in biancoceleste ed ha parlato anche della stagione attuale. Ecco le sue parole:

«Fu un anno incredibile, fu facilissimo accettare. Ero in una squadra forte, che l’anno prima aveva vinto tutto. Venivo da un’altra realtà, ritrovarmi in un ambiente del genere fu formativo: sono fiero di averne fatto parte. Purtroppo a causa della straordinaria concorrenza giocai poco, ma imparai ugualmente grazie ai tanti campioni presenti in rosa. Se ero più teso il giorno del debutto in Champions League o quello della vittoria contro la Juventus? Sono state due grandi emozioni. Ho tanti bei ricordi, ma quella partita contro la Juventus mi è rimasta dentro. Entrai a fine primo tempo per sostituire Colonnese, vincevamo 1-0. Andò bene, visto che alla fine battemmo 4-1 una Juventus ricca di grandi giocatori. Inzaghi? Con il tempo però ha dimostrato di essere uno dei più bravi in circolazione, dimostrando competenza e meticolosità fin da quando allenava le giovanili biancocelesti. Per chi segue la Lazio da tempo non è una sorpresa la posizione in classifica. C’è una simbiosi pazzesca tra squadra, Società e tifosi, tutto questo genera entusiasmo. Le squadre vincenti si basano sulla forza del gruppo e questa Lazio ne ha da vendere. Così tutti i giocatori rendono al massimo, andando addirittura oltre le proprie potenzialità. In questo, credo che Acerbi sia l’esempio migliore- La miglior difesa del campionato merito dei singoli o del collettivo? Dico del collettivo. La squadra ormai conosce a memoria i movimenti difensivi, la continuità dei principi è fondamentale, gli schemi tattici contano fino ad un certo punto. Se c’è sacrificio da parte di tutti, è più facile difendere e quindi portare a casa punti pesanti. Chi merita la copertina? Immobile. La sua crescita è stata incredibile, a prescindere dai tanti gol segnati. È un attaccante completo e moderno, ha avuto un’evoluzione importante. Uno come Ciro migliora la squadra sotto ogni aspetto».