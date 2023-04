Lazio, Sarri detta le condizioni per restare. Ma Lotito non crede al suo addio…

Maurizio Sarri vuole restare alla guida della Lazio ma alle sue condizioni già espresse a Lotito: il patron è convinto di una cosa

Come riferisce Il Messaggero, Maurizio Sarri vuole rimanere alla Lazio alle sue condizioni.

Se il tecnico dovesse conquistare la Champions, vuole essere ascoltato, avere intorno solo uomini che lo se- guano e possano far decollare con 4-5 acquisti mirati il suo calcio. Lo ha fatto capire in tutti i modi al patron, che forse non crede ancora al fatto che Sarri altrimenti possa guardarsi intorno.