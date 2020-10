Lazio, Pereira è carico: «Inizio di un nuovo sogno» VIDEO

Pereira lo ha definito un nuovo sogno. L’ultimo acquisto della Lazio ha pubblicato un video celebrativo della sua nuova avventura

L’arrivo a Roma, la foto di rito con la sciarpa della Lazio e poi il solito iter di visite mediche e presentazioni: Pereira è pronto a diventare protagonista della squadra di Inzaghi. Ma giocare con l’Aquila sul petto concede anche un altro lusso: quello di vivere nella Capitale, potersi calare nelle abitudini tricolori, entrare in connessione con la vera culla della civiltà. Il giocatore sembra proprio aver abbracciato tutto quello che la città gli può offrire, come mostrato in questo video su Instagram: «Inizio di un nuovo sogno! 💙🤍 Mi sto innamorando di questa città».