Lazio, Pereira: «Tutti insieme per questa maglia» FOTO

La Lazio pareggia sul campo del Bruges. Un risultato non scontato, conquistato con sudore e grinta, ma soprattutto con spirito di squadra. Andreas Pereira, che ha fatto il suo esordio in Champions con la maglia della Lazio, ha così celebrato il gruppo, al termine del match: «Tutti insieme per questa maglia!».