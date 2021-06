Pereira alternativa a Sarri? Colloquio di tre ore con Lotito

Pereira ha incontrato Lotito. Sarri resta il nome più forte per la panchina della Lazio, ma il portoghese ha comunque avuto un lungo colloquio

Sarri è il primo nome per la panchina della Lazio. Il favoritissimo, come scrive il Corriere dello Sport. La società però continua a guardarsi intorno per avere un piano B in caso di clamorosi colpi di scena e Vitor Pereira sembrerebbe una delle alternative.

Come riporta il quotidiano, il portoghese è stato presentato alla dirigenza dall’agente, per una visita di cortesia: una sorta di spot per rilanciarlo nel mondo del calcio europeo, dopo l’esperienza con lo Shangai SIPG. Il tecnico ha visto i vertici biancocelesti per un colloquio conoscitivo (incontro che è comunque durato tre ore), poi ha lasciato Roma e, difficilmente, dovrebbe tornare…