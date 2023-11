Lazio, per la Champions Sarri ha l’asso nella manica: è il capocannoniere europeo dei biancocelesti. Ecco di chi si tratta

Sarri ha la possibilità di sfruttare un Pedro in grande forma, che a 36 anni riesce ancora ad essere decisivo, soprattutto negli ultimi istanti di gara. Come ha fatto a Glasgow contro il Celtic, a Rotterdam contro il Feyenoord e anche nell’ultima partita contro la Fiorentina, dove ha servito il cross da cui è arrivato il tocco di mano di Milenkovic. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico preferisce utilizzarlo a partita in corso. Ora Pedro non vuole fermarsi: punta il Feyenoord in casa, ha voglia di Champions League (è il capocannoniere europeo della Lazio). Può vantare ben 80 presenze nella massima competizione europea (61 con il Barça, 16 con il Chelsea, 3 con la Lazio), nonché tre vittorie del trofeo tutte con il Barcellona.