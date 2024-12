Lazio, per Baroni tutto il gruppo è indispensabile: ma loro sono i suoi due assi nella manica

Ecco chi sono gli assi nella manica di Baroni nella sua Lazio. I dettagli

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nella Lazio di Baroni contano tutti, ma c’è chi è più indispensabile degli altri come Guendouzi e Tavares. Il francese non ha saltato neanche una partita di campionato, mentre il portoghese è il re degli assist.

Guendouzi è in grado di reggere il centrocampo praticamente da solo. Entrambi sono dei valori indispensabili per la squadra di Baroni.