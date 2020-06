Interessante statistica sui palloni toccati in area dopo il lockdown della Serie A: Lazio penultima

Secondo uno studio riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio si piazza al penultimo posto in una classifica speciale basata sui palloni toccati in area dalla ripresa della Serie A, con solo 13 palloni toccati. In vetta alla classifica c’è l’Inter, con 86, seguita da Juventus ed Atalanta a quota 74 e 70. Chiude la classifica il Brescia, a quota 9.