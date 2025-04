Lazio, Pellegrini rinasce dopo il reintegro in squadra: errore della società o tattica per mettere pressione?

Lazio, il reintegro di Pellegrini è stato decisivo nelle ultime partite ma come si valuta la scelta della società per la sua esclusione dalle liste?

Dedizione, impegno e sacrificio. Queste tre parole hanno guidato Luca Pellegrini nel suo percorso alla Lazio dove è riuscito a tornare ad essere una pedina importante partendo da vero e proprio esubero.

De facto il laterale ha trovato una seconda giovinezza dopo quest’esclusione dalle liste Uefa e Serie A ad opera di Baroni che ha sovraccaricato in questo modo il portoghese Nuno Tavares, ritenuto imprescindibile.

Tuttavia le condizioni dell’ex Arsenal non gli hanno permesso di terminare la stagione sul terreno di gioco e l’adattamento di Hysaj a sinistra non ha funzionato quanto sperato. Per questo l’italiano è stato reintegrato dando dimostrazione di avere ancora molto da dire in questa stagione.

A confermare tali impressioni è stato il Corriere dello Sport, il quale ha sottolineato le prestazioni contro Atalanta e Roma affermando anche che sarebbe stato opportuno averlo a disposizione anche nel doppio confronto contro il Bodo Glimt.