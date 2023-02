Lazio, Pedro reduce dall’ intervento chirurgico al setto nasale: ecco come potrà giocare. Il giocatore spagnolo non è partito per la Romania per affidarsi alle cure mediche

L’attaccante della Lazio, Pedro, reduce dall’intervento al setto nasale, indosserà una protezione al viso al ritorno in campo. Intanto, il giocatore spagnolo, non è partito insieme alla squadra per la Romania per affidarsi alle cure mediche specialistiche.

Il tecnico ortopedico e posturologo, che ha in cura l’attaccante capitolino, ha preparato per lui una doppia maschera, la prima al carbonio leggerissima che verrà utilizzata per le gare ufficiali, e un’altra in fibra di vetro e titanio che avrà sulle fratture ossee degli effetti benefici simili a quelli della magnetoterapia. Sarri deciderà se impiegare il giocatore già nella partita contro la Sampdoria.