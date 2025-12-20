News
Lazio, Pedro o Noslin al posto di Zaccagni? Sarri ha una idea ben precisa. E lo spagnolo punta ad un altro record
Lazio, il grande dilemma è Pedro o Noslin al posto di Zaccagni. Lo spagnolo è in vantaggio e punta ad un altro record. I dettagli
Il momento della Lazio è delicato e ricco di interrogativi, soprattutto per quanto riguarda le scelte offensive. Il ballottaggio sulla fascia sinistra resta apertissimo e tiene banco alla vigilia della prossima sfida. Pedro, grazie alla febbre che aveva colpito Noslin nella giornata di giovedì, era riuscito momentaneamente a scavalcare l’olandese nelle gerarchie. Tuttavia, il recupero dell’ex Verona ha completamente riaperto i giochi, costringendo Maurizio Sarri a nuove e attente valutazioni.
Noslin è infatti tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, ha preso parte alla rifinitura ed è nuovamente candidato per una maglia da titolare. Una notizia importante per la Lazio, che deve fare i conti con una panchina ridotta ai minimi termini. Tra squalifiche, infortuni e assenze dovute alla Coppa d’Africa, Sarri si è trovato in emergenza, tanto da convocare anche due giovani della Primavera come Sana Fernandes e Farcomeni per completare la lista dei disponibili.
Il dubbio principale riguarda l’attacco e, in particolare, il sostituto di Mattia Zaccagni, fermato dal Giudice sportivo. L’assenza dell’esterno italiano pesa molto nell’economia offensiva della Lazio, considerando il suo ruolo chiave nel sistema di gioco biancoceleste. Noslin rappresenta una soluzione duttile: può essere schierato sia da centravanti sia da esterno sinistro, un’opzione che potrebbe modificare l’assetto offensivo e offrire maggiore imprevedibilità.
I numeri parlano chiaro: su sei attaccanti di ruolo, ben tre non saranno a disposizione. Isaksen è fermo per infortunio, Dia è impegnato con il Senegal in Coppa d’Africa e Zaccagni è squalificato. Un contesto che rende ogni scelta ancora più pesante per la Lazio, chiamata a trovare equilibrio nonostante le difficoltà.
Pedro, dal canto suo, spera in una maglia dal primo minuto e insegue anche un traguardo simbolico. Come riportato dal Corriere dello Sport, con un gol alla Cremonese diventerebbe il primo giocatore della Lazio a segnare in Serie A dopo aver superato i 38 anni. Un record che darebbe ulteriore valore alla sua esperienza e al suo contributo nello spogliatoio.
In vista dell’ultima gara all’Olimpico del 2025, Cancellieri è sicuro del posto sulla fascia destra, mentre Castellanos va verso la conferma come centravanti. Resta quindi un solo posto libero, conteso proprio tra Pedro e Noslin. Entrambi, comunque, sono destinati a trovare spazio nel corso del match, a conferma di una Lazio che, pur in emergenza, cerca soluzioni e risposte dal proprio gruppo.
