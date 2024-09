Lazio, Pedro: «Europa League? Sarà bellissimo questo nuovo format. Abbiamo fame ed è una grande opportunità». Le parole del giocatore

A tutto Pedro ai microfoni ufficiali della Lazio. L’ex Barcellona, tra le altre, ha commentato l’avvio di campionato biancoceleste, parlando dei nuovi acquisti e del nuovo format Europa League che il club inizierà a breve. Ecco le sue dichiarazioni:

EUROPA LEAGUE – «Sarà bellissimo questo nuovo format, è molto diverso giocare quattro partite in casa e quattro fuori. Vedremo come fare. Sono tutte buone squadre quelle che ci sono capitate al girone. Abbiamo fame e è una grande opportunità. Ci siamo rinnovati, abbiamo tanti nuovi giocatori e sarà un bello stimolo per tanti giovani giocare in Europa contro queste squadre che sono forti. Sono partite molto importanti per noi»